Trump troca mesa clássica da Casa Branca após filho de Musk deixar meleca nela

O presidente Donald Trump anunciou que fez uma reforma no Salão Oval da Casa Branca e que trocou a famosa Resolute Desk, uma antiga mesa de trabalho usada pelos governantes dos Estados Unidos desde o governo de John F. Kennedy, em 1961.

A troca ocorreu após a visita de Elon Musk e de seu filho, X Æ A-Xii, de 4 anos. A criança brincou entediada com as roupas de Musk e o boné preto com o slogan de Trump: "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente, em tradução livre).











Em dado momento, o menino foi fotografado cutucando o nariz. De acordo com o jornal The Sun, a ele teria deixado uma meleca na Resolute Desk.

O móvel é um dos seis que podem ser escolhidos pelo presidente dos Estados Unidos. Durante os governos Obama e Biden, foi presença constante no Salão Oval. A Resolute Desk é associada a um símbolo democrata por muitos norte-americanos.