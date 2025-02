Polonesa que alega ser a britânica Madeleine McCann é presa

Poucos dias antes de sua prisão, Julia compartilhou no Instagram os resultados de testes de DNA que, segundo ela, "apoiam fortemente" sua hipótese de que tem uma ligação de parentesco com Gerry McCann - (crédito: Handout / METROPOLITAN POLICE / AFP / Reprodução/Instagram/iammadeleinemcca)

A polícia prendeu a polenesa Julia Wandelt, que viralizou nas redes ao dizer que é a britânica Madeleine McCann, desaparecida em 2007, aos 3 anos de idade, em Portugal. Julia foi presa na Grã Bretanha. Ela é suspeita de perseguir e assediar os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann. As informações são do veículo de comunicação DailyMail.

A jovem de 23 anos retornava de Wroclaw, na Polônia, e foi presa logo que desembarcou no Aeroporto de Bristol. Segundo a reportagem, Julia deveria se encontrar com uma amiga - que tem cerca de 60 anos - em Cardiff, no Reino Unido. A idosa também foi presa.

Poucos dias antes de sua prisão, Julia compartilhou no Instagram os resultados de testes de DNA que, segundo ela, "apoiam fortemente" sua hipótese de que tem uma ligação de parentesco com Gerry McCann. Exames anteriores, divulgados em abril de 2023, descartaram qualquer possibilidade de que a jovem seja Madeleine.

Recentemente, ela afirmou ter realizado análises de DNA com um especialista de renome mundial, após tanto seus pais na Polônia quanto os pais de Madeleine se recusarem a participar dos testes. Entre as avaliações realizadas estariam a comparação de seu DNA com o material coletado na cena do crime, assim como análises dos olhos, dos dentes e da voz em relação aos de Madeleine.

De acordo com suas postagens, os testes de DNA também foram examinados por Monte Miller, doutor em Bioquímica pela Universidade Loma Linda, na Califórnia (EUA), conforme informou o DailyMail.