A "guerra silenciosa" na RD Congo: 42 mil pessoas fugiram do país em duas semanas

A fim de escapar dos conflitos violentos que assolam o leste da República Democrática do Congo (RDC) , quase 42 mil pessoas fugiram nas últimas duas semanas para o Burundi, país vizinho. O confronto, que ocorre sem o mesmo alarde de conflitos na Europa e no Oriente Médio, ocorre entre os rebeldes do Movimento 23 de Março (M23) e o próprio exército da RDC, e deixa um rastro de morte e destruição no país africano.

O grupo antigovernamental congolês M23, que o governo da RD Congo afirma ser apoiado por Ruanda, tomou o controle de duas localidades-chave do leste da RDC: primeiro Goma, principal cidade do leste do país e capital da província de Kivu do Norte, no fim de janeiro; e depois Bukavu, capital de Kivu do Sul, no último 16 de fevereiro. Agora, os rebeldes têm controle total do lago Kivu, que se estende por toda a fronteira com Ruanda.

De acordo com o porta-voz do Acnur, Matthew Saltmarsh, em nota publicada no site oficial do comissariado em 18 de fevereiro, apenas nos últimos dias entre 10 mil e 15 mil pessoas cruzaram para o Burundi — cerca de 80 por dia vindas de Kivu do Sul —, “exaustas e traumatizadas, muitas delas separadas de seus familiares e sem informações sobre seu paradeiro”.