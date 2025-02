Mulher recebe bilhete errado e ganha R$ 11,5 milhões na loteria

O que no início parecia azar acabou se tornando um grande presente para uma moradora de Carrollton, nos Estados Unidos. Kelly Lindsey ganhou US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,5 milhões na cotação atual) após receber um bilhete de loteria errado em um posto de gasolina.

Ela havia pedido um jogo de raspadinha com números da sorte mas, em vez disso, recebeu um bilhete do Money Blitz, onde a probabilidade de conquistar o prêmio máximo era de apenas 1 em 1.142.400. Mesmo com a opção de trocar, Kelly decidiu ficar com o bilhete.











No estacionamento, a mulher raspou o bilhete e descobriu que ganhou o prêmio principal. Ao resgatar o dinheiro, ela teve a opção de receber o prêmio total em pagamentos anuais ao longo de 30 anos ou um pagamento único de US$ 1.250.000 antes dos impostos. Kelly optou pela segunda opção.

Segundo a People, há diversas histórias de pessoas que ganharam acidentalmente na loteria. Em março do ano passado, uma mulher da Virgínia ganhou US$ 1 milhão após comprar por engano um bilhete da Powerball em vez de um da Mega Millions.

Em 2021, uma pessoa da Califórnia ganhou US$ 10 milhões após apostar US$ 40 em uma raspadinha de loteria e apertar o botão do bilhete errado após ser atropelada por uma "pessoa rude" em um supermercado.

O empurrão fez com que o apostador comprasse um bilhete na qual não tinha intenção de comprar. No entanto, após raspá-lo dentro do carro, descobriu que tinha ganhado o prêmio máximo.