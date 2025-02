CEO de construtora dos EUA renuncia cargo após vídeo fazendo "saudação nazista"

Na segunda-feira (24/2), o CEO da construtora Engineered Structures, Inc. (ESI), que tem mais de 1.000 funcionários, anunciou sua renúncia ao cargo após a repercussão de um vídeo em que aparece fazendo uma "saudação nazista" em um palco, na frente de funcionários e com uma imagem de Donald Trump atrás, repercutir nas redes sociais.

Une vidéo divulguée montre Thomas Hill, PDG du géant de la construction ESI, basé dans l'Idaho faisant le salut nazi lors d'un événement d'entreprise.

Hill affirme qu'il s'agissait d'une tentative d'humour ratée

Ah oui, la vieille blague du salut nazi. Tellement hilarant pic.twitter.com/C666kat3Va — Marysie?ka (@MarieMarysienka) February 22, 2025

Em uma declaração da empresa, Hill diz assumir total responsabilidade pelas ações e afirma estar "profundamente arrependido pelo que este incidente criou". "É com o coração pesado que renuncio ao cargo de CEO da ESI e presidente do conselho de diretores imediatamente", diz a declaração publicada nas redes sociais da empresa. "Embora meu comportamento nunca tenha tido a intenção de promover ódio ou visões extremistas, reconheço que ele gerou, com razão, uma reação intensa e ofuscou a missão da nossa empresa."



















Hill esclarece que o gesto gravado durante um evento em Boise, no dia 20 de fevereiro deste ano, foi uma tentativa de parodia durante uma esquete política, que acabou não dando certo. "No início do nosso evento anual State of the Company, comentei brevemente sobre a eleição e, como parte de uma esquete política, imitei a dança característica de Elon Musk e do presidente Trump", escreveu na declaração.

No domingo (23/2), Hill escreveu uma declaração onde reconhece que a "saudação é um dos símbolos nazistas mais reconhecíveis e, quando usada, representa ódio, opressão e atrocidades indizíveis — um lembrete de uma era que infligiu sofrimento a milhões".

Neil Nelson, atual presidente da empresa, anunciou que assumirá o cargo de presidente-executivo após a renúncia de Hill. "Nosso foco agora é curar e seguir em frente. Estamos dedicados a garantir que nossa missão permaneça clara e que cada decisão que tomamos reflita os princípios que definem a ESI Construction", diz Nelson em declaração publicada nas redes sociais.

*Estagiário sob a supervisão de Terra Thais