Trump e Zelensky batem boca na Casa Branca sobre guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta sexta-feira (28/2) o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir a guerra na Ucrânia e o acordo sobre minerais de terras raras. Em reunião na Casa Branca, os dois políticos ergueram o tom e bateram boca.

"Seu país está em grandes apuros, sei que você não está vencendo. Você não está em posição de nos ditar. Estamos resolvendo esse problema", disse Trump a Zelensky. O ucraniano declarou recentemente que estava insatisfeito com a ausência da Ucrânia nas discussões de paz, realizadas entre Estados Unidos e Rússia.





























O norte-americano ainda insistiu para que Zelensky aceite um acordo de paz com a Rússia. Caso contrário, os Estados Unidos "lavarão as mãos" com relação ao conflito. Trump ainda acusou o líder ucraniano de "apostar com a vida de milhões de pessoas", uma vez que a situação poderia desencadear uma terceira guerra mundial.

Negociações

Apesar de estar insatisfeito com as negociações de paz conduzidas pelos EUA e pela Rússia, Zelensky tem cedido em alguns pontos, inclusive em um acordo envolvendo a entrega de recursos minerais em solo ucraniano para Washington. Chamados minerais de terras raras, os minérios são utilizados em áreas como energia limpa, tecnologia e medicina nuclear.

Trump queria explorar cerca de US$ 500 bilhões em recursos ucranianos. A proposta inicial não foi aceita por Kiev e a exigência foi retirada pelos estadunidense.

O acordo é visto pelo republicano como uma forma de "garantia" à assistência que os Estados Unidos enviou para a Ucrânia nos últimos três anos. Até antes de assumir a Casa Branca, Trump demonstrou insatisfação com os bilhões de dólares enviados para Kiev durante a guerra.

No encontro desta sexta, Trump afirmou que pretende usar os minérios em áreas ligadas à inteligência artificial e militar.