Veja como o papa Francisco passou a noite, segundo o Vaticano.

No boletim anterior, de sábado, foi relatado que a condição do religioso foi estabilizada - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

A noite do papa Francisco foi tranquila e o pontífice segue repousando, informou o Vaticano neste domingo (2/3), em um comunicado sem muito detalhes, como tem sido praxe nos boletins divulgados pela manhã. Assim como nas duas semanas anteriores, o pontífice não irá conduzir o Angelus neste domingo (2/3). Na ocasião, será divulgado um texto do papa, conforme informou a Santa Sé no sábado (1º/3).

No boletim anterior, de sábado, foi relatado que a condição do religioso foi estabilizada. O comunicado dizia que Francisco. A nota ainda diz que o religioso não apresentou nenhum episódio de broncoespasmo - uma contração dos músculos dos brônquios, que dificulta a passagem de ar para os pulmões.





































Ainda conforme o Vaticano, Francisco alternou entre ventilação mecânica não invasiva e longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo. Além disso, os parâmetros hemodinâmicos do papa "sempre se mantiveram estáveis; ele continuou a se alimentar sozinho e fez fisioterapia respiratória regularmente, cooperando ativamente".

Francisco está internado desde 14 de fevereiro, no Hospital Gemelli de Roma, após uma infecção do trato respiratório.