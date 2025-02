Papa Francisco é internado para tratar bronquite persistente

A internação do Papa nesta sexta-feira (14/2) é a quarta hospitalização do pontífice desde que Francisco assumiu o alto comando da igreja católica - (crédito: Alberto PIZZOLI / AFP)

O papa Francisco foi internado na manhã desta sexta-feira (14/2) para realizar o tratamento de uma bronquite persistente. A informação foi divulgada pela página oficial do Vaticano. Conforme a publicação, o Papa deu entrada no "Hospital Agostino Gemelli para alguns exames diagnósticos necessários e para prosseguir em ambiente hospitalar o tratamento para a bronquite que ainda persiste".

Essa é a quarta vez que o Papa Francisco é hospitalizado desde que assumiu o alto comando da igreja católica, em 2013.

Há alguns dias, o próprio Pontífice já havia dito que questões de saúde estavam impedindo o exercício pleno das atividades como a realização de discursos e homilias. Segundo o Vaticano, na manhã desta sexta, o Papa manteve as agendas integralmente. Após os compromissos, ele foi hospitalizado.

Essa semana, o papa se encontrou com a primeira-dama Janja. No vídeo publicado nas redes sociais, Janja disse que os dois conversaram sobre a saúde do papa e afirmou que está rezando pela recuperação do pontífice.