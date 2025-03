Pais deixam bebê sozinho para aproveitar atração em parque da Disney

No vídeo é possível perceber o cobertor se movendo, indicando que havia um bebê embaixo dele - (crédito: Reprodução/TikTok/@keesha4rank)

Um casal gerou revolta nas redes sociais após deixarem um bebê sozinho em um carrinho para curtirem uma atração de um parque da Disney, nos Estados Unidos. Uma mulher que presenciou a situação gravou o bebê sozinho e publicou o vídeo nas redes sociais. A atitude dos pais da criança gerou revolta entre os internautas.

Segundo o relato, ela teria ouvido o pai dizer: "Ah, coloque uma cadeira ali para bloquear esse lado". Após perceber que a criança estava dentro do carrinho, a mulher chamou os seguranças, que foram prestar assistência ao bebê.

Leia também: Trump recebe gritos de apoiadores e vaias em primeiro discurso ao Congresso

Nos comentários do vídeo, publicado no TikTok, uma mulher classificou a atitude do casal como uma "loucura total". "Não importa o quão 'segura' a Disney seja, eu nunca deixaria meus filhos sozinhos".

"O segurança deveria ter levado o bebê para a sala de segurança, deixá-los entrar em pânico por 5 minutos, porque eu prometo que esses 5 minutos parecerão uma eternidade", sugeriu outra mulher.

"Isso é loucura, principalmente quando há uma política de troca de passageiros, na qual os pais podem se revezar esperando com os filhos e ir no brinquedo sem que o segundo pai tenha que esperar na fila", disse uma terceira.

A mulher que gravou o vídeo não mostrou os pais da criança retornando do brinquedo e não informou se eles foram denunciados.