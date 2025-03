As verdades e as mentiras de Trump em discurso, conforme o NYT

De acordo com o jornal estadunidense New York Times, o discurso estava repleto de "exageros familiares e falsidades" - (crédito: Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez na terça-feira (4/3) um longo discurso ao Congresso norte-americano, com uma hora e quarenta minutos de duração. Em sua fala, o republicano ressaltou as ações que realizou nas primeiras semanas de seu segundo governo.

Segundo o jornal americano New York Times, o discurso estava repleto de "exageros familiares e falsidades". O veículo realizou, então, uma checagem de fatos e elencou o que era mentira e o que era verdade nas falas de Trump. Confira a seguir.

"Encontramos centenas de milhões de dólares em fraude" — Para o NYT, faltam evidências para essa afirmação.

Trump afirmou que o Departamento de Eficiência Governamental (Doge) teria identificado trilhões de dólares em fraudes no governo federal. No entanto, a equipe comandada por Elon Musk não alega ter poupado tanto, muito menos apenas em fraudes.

Segundo o site do Doge, a agência poupou US$ 105 milhões dos cofres públicos até 2 de março. Ao menos 20 milhões foram poupados em subvenções, contratos e aluguel rescindido, mas o resto da poupança parece não ter explicação.

Leia também: Ministro dinamarquês rejeita ideia de Trump para Groenlândia

A contabilidade oficial do governo estimou que, no ano passado, a administração perdeu entre 233 e 521 bilhões de dólares por ano devido a fraudes. Porém, não está claro se algum dos cortes anunciados por Trump foram pagamentos cancelados por serviços fraudulentos.

"Como sabem, herdamos da última administração uma catástrofe econômica e um pesadelo de inflação" — Para o NYT, é uma afirmação enganosa.

Conforme levantado pelo Times, Trump herdou a economia em boa forma. Após ter subido no ano passado, a taxa de desemprego nos Estados Unidos estabilizou em 4%. No último trimestre de 2024, o produto interno bruto do país, ajustado pela inflação, cresceu 2,3%.

A inflação aumentou durante a administração Biden, mas o Índice de Preços ao Consumidor diminuiu significativamente desde o pico de cerca de 9% no verão de 2022. Em janeiro, estava em 3%, em uma posição muito melhor do que há alguns anos.

"Acabamos com todas as restrições ambientais de Biden que tornavam nosso país muito menos seguro e totalmente inacessível. E, mais importante, acabamos com o mandato insano da última administração para veículos elétricos, salvando os nossos trabalhadores, salvando os nossos trabalhadores da indústria automóvel e as nossas empresas da destruição econômica" — Para o NYT, é uma afirmação falsa.

Apesar do presidente ter emitido ordens executivas a fim de reverter alguns dos regulamentos climáticos da administração Biden, o governo atual não iniciou os procedimentos legais para efetivamente revertê-los. O procedimento pode levar anos para ser concluído.

Ademais, não existe um mandato para veículos elétricos, embora Biden tenha promulgado um conjunto de regulamentos que obrigariam os fabricantes de automóveis a vender mais veículos elétricos. Por enquanto, essas regras permanecem intactas.

"Acabei com a censura governamental e trouxe de volta a liberdade de expressão na América" — Para o NYT, é uma afirmação enganosa.

Trump assinou uma ordem executiva que pretende proteger a liberdade de expressão, mas tomou uma série de ações que vão contra esse discurso. A Casa Branca proibiu a entrada da agência de notícias Associated Press na Sala Oval e no Air Force One por ter se recusado a usar o termo Golfo da América.

Leia também: Trump recebe gritos de apoiadores e vaias em primeiro discurso ao Congresso

O governo ainda ameaçou retirar o financiamento federal às escolas que "permitem protestos ilegais", uma medida condenada pela União Americana das Liberdades Civis como uma infração à Primeira Emenda.

"Joe Biden deixou que o preço dos ovos ficasse fora de controle. Estamos trabalhando arduamente para baixá-lo" — Para o NYT, é uma afirmação enganosa.

O preço dos ovos disparou durante o governo Biden, mas por conta de uma gripe aviária, chamada H5N1, que dizimou bandos de aves nos Estados Unidos. Desde janeiro de 2022, quando o vírus foi detectado pela primeira vez no país, as infecções levaram à morte mais de 166 milhões de aves.

Trump e demais figuras de sua administração tem reclamado sobre o preço dos ovos, invocando prioridade máxima. Apesar de a Secretária da Agricultura, Brooke Rollins, ter anunciado bilhões de dólares para conter a doença, o governo ainda não adotou a vacinação das aves como medida preventiva.

"Nosso objetivo é tirar as toxinas do nosso ambiente, venenos da nossa comida e manter nossas crianças saudáveis e fortes" — Para o NYT, é uma afirmação enganosa.

Trump já se gabou de ter revogado os regulamentos ambientais de Biden, cujo objetivo era reduzir a poluição atmosférica e as emissões de produtos químicos tóxicos no ar e na água.

O republicano colocou em sua Agência de Proteção Ambiental antigos lobistas e advogados das indústrias petroleira e química, muitos dos quais trabalharam em sua primeira administração para enfraquecer a proteção contra a poluição tóxica.

"Nos últimos quatro anos, 21 milhões de pessoas entraram nos Estados Unidos. Muitas delas eram assassinos, traficantes de seres humanos, membros de gangues e outros criminosos das ruas de cidades perigosas do mundo. Devido às políticas insanas e muito perigosas de Joe Biden em relação a fronteiras abertas, essas pessoas estão enraizadas em nosso país. Mas vamos tirá-los rapidamente" — Para o NYT, é uma afirmação enganosa.

Em comparação com o ritmo de deportação durante o governo Biden, os números estão atrasados. O Serviço de Imigração e Alfândegas deportou cerca de 600 pessoas por dia em fevereiro, segundo os últimos dados disponíveis. Durante o último ano da administração Biden, foram deportadas cerca de 750 pessoas por dia até novembro.

No ritmo atual, Trump deportará 219 mil pessoas em um ano. Seria metade do número de deportações que o governo Obama realizou em 2013.

"Inúmeras outras nações nos cobram tarifas tremendamente mais altas do que nós cobramos delas" — Para o NYT, é uma afirmação exagerada.

Os EUA têm realmente taxas médias de direitos aduaneiros mais baixas do que a maioria dos países a nível mundial, mas as taxas são bem semelhantes às de outras nações ricas.

A taxa média dos EUA para todos os produtos é de 3%, em comparação com os 4% de Canadá, do Japão e do Reino Unido. Da União Europeia é de 5% e de 2% da Austrália, segundo dados da Organização Mundial do Comércio.

"Me retirei da corrupta Organização Mundial de Saúde" — Para o NYT, a afirmação precisa de contexto.

A decisão de retirar o país da Organização Mundial de Saúde foi uma das primeiras ações do segundo mandato do republicano. Os Estados Unidos são obrigados a notificar com um ano de antecedência para que a decisão entre em vigor.

Trump argumenta há tempo que a OMS é corrupta. Há décadas que especialistas em saúde pública apelam à reforma da agência, dizendo que ela tem sido tímida para chamar a atenção para os erros dos seus membros. Ainda assim, muitos países confiam na organização para as diretrizes de saúde pública, vacinação infantil e aprovação de medicamentos.

"Me retirei do injusto acordo climático de Paris, que estava nos custando trilhões de dólares que outros países não estavam pagando" — Para o NYT, a afirmação precisa de contexto.

Trump retirou o país do Acordo de Paris, um pacto voluntário entre quase 200 países para conter as alterações climáticas. Sob a administração Biden, os Estados Unidos prometeram doar 11,4 bilhões de dólares anuais até 2024 para ajudar os países pobres a evitar as piores consequências do aquecimento global. É mais do que os outros países prometeram, mas os EUA são o maior emissor histórico de gases de efeito estufa.

Leia também: Temperaturas cada vez mais altas já se aproximam do limite do Acordo de Paris

Os próprios Estados Unidos passaram anos sem cumprir suas promessas financeiras, nomeadamente os quatro anos de administração Trump, em que ele procurou bloquear qualquer verba para as mudanças climáticas.

"As travessias ilegais das fronteiras no mês passado foram de longe as mais baixas registradas" — A afirmação é verdadeira.

Em fevereiro, autoridades estavam em vias de prender 8.500 imigrantes por entrarem ilegalmente no país, segundo dados preliminares do Departamento de Segurança Interna. O número é o mais baixo desde 2000, quando a agência passou a publicar dados mensais.

"Milhões de ucranianos e russos foram desnecessariamente mortos ou feridos neste conflito horrível e brutal, sem fim à vista" — Para o NYT, é uma afirmação exagerada.

O republicano exagera o número de tropas mortas e feridas na guerra, segundo o NYT. Os números exatos não são conhecidos, já que Rússia e Ucrânia escondem o número de baixas que sofreram, mas as Nações Unidas estimaram que, em outubro, cerca de 11.700 civis tenham sido mortos e outros 24,600 tenham ficado feridos. "Por mais horrível que tenha sido a guerra na Ucrânia, o número de mortos não se situa na casa dos milhões", corrigiu o New York Times.