Em áudio, papa Francisco agradece "de todo o coração" por orações de fiéis

O papa Francisco gravou uma mensagem em formato de áudio, nesta quinta-feira (6/3), em que agradece “de todo o coração” pelas orações realizadas na praça de São Pedro todas as noites desde 24 de fevereiro, destinadas à melhora nos problemas que o pontífice enfrenta na saúde. O registro de 27 segundos marca a primeira vez em que o mundo escuta a voz do líder da Igreja Católica desde que ele foi internado, há três semanas.

A mensagem foi transmitida no início do Rosário rezado na praça do Vaticano durante esta quinta e, de acordo com a agência de notícias France-Presse, foi recebida com aplausos por fiéis e cardeais reunidos em oração.

