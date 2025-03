Papa Francisco envia mensagem para fiéis brasileiros

Segundo o líder religioso o tema 'expressa também a disponibilidade da Igreja no Brasil em dar a sua contribuição para que, durante a COP 30 do próximo mês de novembro - (crédito: Reprodução Youtube AFP)

A mensagem do papa Francisco para a Campanha da Fraternidade 2025 foi divulgada nesta quarta-feira de cinzas (5/3), pelo Vaticano. A campanha acontece na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em Brasília. O tema é "Fraternidade e Ecologia Integral", e o lema é "Deus viu que tudo era muito bom".

O texto é datado de 11 de fevereiro de 2025, dia que a igreja Católica faz memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, conforme informou o Vaticano. Na mensagem, o pontífice elogiou a Conferência Episcopal Brasileira em propor uma temática ecológica para este ano.

Segundo o líder religioso o tema 'expressa também a disponibilidade da Igreja no Brasil em dar a sua contribuição para que, durante a COP 30 do próximo mês de novembro, que se realizará em Belém do Pará, no coração da querida Amazônia, as nações e os organismos internacionais possam comprometer-se efetivamente com práticas que ajudem na superação da crise climática e na preservação da obra maravilhosa da Criação".

Desde 1964, a Campanha da Fraternidade é realizada anualmente no período da Quaresma, incentivando os fiéis a vivenciarem a fé por meio da oração, do jejum e da caridade. Um dos momentos mais importantes da campanha é a Coleta Nacional da Solidariedade, marcada para 12 e 13 de abril, durante o Domingo de Ramos. Os recursos arrecadados serão destinados a projetos sociais em todo o Brasil, beneficiando comunidades em situação de vulnerabilidade.

Saúde do papa

Francisco está internado desde 14 de fevereiro, para tratar um quadro infecção respiratória. O líder da Igreja Católica não participará nas celebrações da quarta-feira de cinzas que dão início à Quaresma, o período de 40 dias que precede a Páscoa.

Nesta quarta-feira (5/3), o Vaticano informou que o pontífice "descansou bem durante a noite" e acordou pouco depois das 8h (4h no horário de Brasília). No boletim médico, divulgado na terça-feira à noite, a Santa Sé destacou que o estado do pontífice era "estável" e que "não teve episódios de insuficiência respiratória, nem broncoespasmo", como aconteceu na segunda-feira (3/3).