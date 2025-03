Parte de foguete da SpaceX se desfaz no ar e atrapalha voos nos EUA

A empresa SpaceX realizou, na quinta-feira (6/3), o oitavo voo de teste do foguete Starship. A missão teve o retorno bem-sucedido do propulsor, mas perdeu contato com a etapa superior do veículo espacial pela segunda vez consecutiva.

Minutos depois da decolagem e da separação da etapa de propulsão, o vídeo ao vivo transmitido pela SpaceX mostrou como a parte superior da nave avançava sem controle. O sinal foi perdido pouco depois.

A Administração Federal de Aviação interrompeu brevemente os voos para vários aeroportos da Flórida na noite de quinta-feira após a falha nos testes da SpaceX.







"Posso confirmar que perdemos o contato com a nave. Infelizmente, isso também ocorreu na última vez", disse o funcionário da SpaceX Dan Huot, ao se referir ao voo de teste anterior realizado em janeiro, que causou uma chuva de destroços sobre o Caribe por uma explosão do aparelho.

Veja o vídeo:

Na rede social X, a SpaceX informou que "durante a queima de ascensão da Starship, o veículo sofreu uma rápida desmontagem não programada e o contato foi perdido". A empresa espacial do bilionário Elon Musk também disse que a equipe imediatamente começou a coordenação com oficiais de segurança para implementar respostas de contingência pré-planejadas.



"Revisaremos os dados do teste de voo de hoje para entender melhor a causa raiz. Como sempre, o sucesso vem do que aprendemos, e o voo de hoje oferecerá lições adicionais para melhorar a confiabilidade da Starship", afirmou a SpaceX.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações da AFP*