Manifestantes pró-palestina vandalizam campo de golfe de Trump

Um grupo de ativistas pró-Palestina, identificado como Ação Palestina, vandalizou um dos campos de golfe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, localizado em Turnberry, na Escócia. A ação foi registrada e compartilhada pelo grupo nas redes sociais neste domingo (8/3).

Na publicação no X (antigo Twitter), os manifestantes relataram os danos causados durante a ação, destacando que a frase "Gaza não está à venda" foi escrita no gramado. Além disso, os ativistas cavaram buracos no campo de golfe como parte do protesto.

Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi — Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025

No início de fevereiro, Trump recebeu Netanyahu em Washington e defendeu que os Estados Unidos ocupem a Faixa de Gaza depois da guerra e transformem o território palestino em uma "Riviera do Oriente Médio". Com o plano, os norte-americanos expulsariam todos os moradores da Faixa de Gaza, o que causou forte indignação na comunidade internacional.













Trump chegou a campartilhar um vídeo gerado por inteligência artificial que mostra Gaza com resorts com estátua de ouro. As imagens fazem referência à proposta anunciada por ele de transformar a região na "Riviera do Oriente Médio". A legenda do vídeo é "Gaza Trump" e sua trilha sonora é uma música em inglês, com dizeres como "Trump vai te libertar".