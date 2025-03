Papa Francisco apresenta melhora, mas não comparece ao Angelus

O papa Francisco não compareceu ao Angelus pelo quarto domingo consecutivo, horas depois de o Vaticano anunciar que o jesuíta argentino, de 88 anos, estava respondendo bem ao tratamento para a pneumonia bilateral após 24 dias internado.

"Gostaria de agradecer a todos aqueles que me mostraram sua proximidade através da oração: agradeço a todos do fundo do meu coração! Eu também rezo por vocês", escreveu o pontífice em uma mensagem para o Angelus, como nas semanas anteriores.

O líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro por uma bronquite, que levou a uma pneumonia bilateral.

No boletim médico, divulgado no sábado pela Santa Sé, indicou que Francisco estava apresentando uma "boa resposta" ao tratamento, com uma "melhora gradual e leve".

No entanto, os médicos deram a si mesmos mais alguns dias para confirmar o progresso do pontífice, portanto seu prognóstico permanece "reservado", de acordo com o Vaticano.





































Desde sua hospitalização, sua saúde tem apresentado altos e baixos. A última recaída ocorreu na segunda-feira, quando ele sofreu "dois episódios de insuficiência respiratória aguda".

Desde então, uma máscara de oxigênio o ajuda a respirar à noite, mas ele a troca por cânulas nasais de alto fluxo durante o dia, um suporte mais leve. Sua condição permanece "estável".

Os médicos ainda não comentaram sobre a duração da internação de Jorge Bergoglio, nem quanto tempo poderá durar sua convalescença, em meio ao Jubileu com milhares de peregrinos em Roma.

- "Um ser humano" -

Esta hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, levanta preocupações sobre problemas anteriores que enfraqueceram sua saúde nos últimos anos: operações no cólon e no abdômen e dificuldades para caminhar.

Também levanta a dúvida sobre sua capacidade de exercer suas funções, principalmente porque o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de problema grave que possa afetar sua lucidez.

O primeiro papa latino-americano, que recentemente se recusou a renunciar como fez seu antecessor Bento XVI, também não apareceu em público e nem imagens dele foram publicadas.

Além de seus escritos e dos relatórios oficiais, a única mensagem direta de Francisco foi uma gravação de áudio divulgada na quinta-feira em espanhol, na qual, com voz cansada e respiração difícil, ele expressou sua gratidão pelas orações por sua saúde.

Talvez na esperança de vê-lo, Giuseppe Antonio Perazzo, de 74 anos, foi ao hospital Gemelli pelo segundo domingo consecutivo, na hora do Angelus, elegantemente vestido com um terno escuro, gravata e uma camisa branca.

Em suas mãos ele segura um cartaz que diz: "Grande Jorge Mario, continue assim com os médicos e enfermeiros. Sempre e em todo lugar papa Francisco", e que ele aponta para a janela de seu apartamento no décimo andar da clínica.





































Durante sua hospitalização em 2021 para a cirurgia de cólon, Francisco saiu à sacada do hospital para pregar a mensagem do Angelus, um momento importante de encontro com os fiéis.

Nesta ocasião, "me parece um pouco difícil", "mas se ele não aparecesse, não seria o primeiro", acrescenta este italiano residente em Roma, para quem o "Santo Padre" dos católicos também é um "ser humano".