Ucrânia aceita cessar-fogo de 30 dias com a Rússia proposto pelos EUA

A Ucrânia informou, nesta terça-feira (11/3), que apoia o cessar-fogo de 30 dias na guerra com a Rússia proposto pelos Estados Unidos. O governo americano, em contrapartida, aceitou retirar restrições que tinha estabelecido para ajuda militar e compartilhamento de dados de inteligência com o país europeu, com quem deve selar acordo para exploração de recursos minerais "o mais rápido possível". A decisão conjunta foi tomada após reunião na Arábia Saudita, de acordo com informações da agência de notícias France-Presse.

*Matéria em atualização