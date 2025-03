Ataque russo mata quatro jovens sírios na Ucrânia após proposta de cessar-fogo

Um morador local (C) observa um incêndio do pátio de sua casa após um ataque nos arredores de Odessa, em 11 de março de 2025, em meio à invasão russa da Ucrânia - (crédito: Oleksandr GIMANOV / AFP)

Um ataque russo com mísseis balísticos contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, matou quatro pessoas no fim da noite de terça-feira (11/3), depois da Ucrânia ter anunciado apoio a uma proposta norte-americana de cessar-fogo de 30 dias.

"Lamentavelmente, quatro pessoas morreram, cidadãs da Síria. No momento do ataque, o navio estava carregando trigo que seria exportado para a Argélia. É um navio totalmente civil", declarou Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro e ministro da Reconstrução.

Leia também: Trump ameaça a Rússia com sanções financeiras por ataques à Ucrânia



Segundo as autoridades ucranianas, a vítima mais jovem tinha 18 anos e a mais velha 24. Outras duas pessoas ficaram feridas, sendo um ucraniano e um sírio.

Cessar-fogo

Após um encontro entre representantes americanos e ucranianos em Jidá, na Arábia Saudita, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que a Ucrânia aceitou "negociações imediatas" com a Rússia.





























Nas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, afirmou que os Estados Unidos "devem convencer a Rússia" a aceitar o cessar-fogo e disse que a Ucrânia está disposta a "a adotar uma medida como essa".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações da AFP*