Surfista é atacado por tubarão e desaparece na frente da namorada

Surfista de 37 anos, Steven Payne morreu após ser atacado por tubarão na praia de Wharton Beach, na Austrália. Considerada um paraíso para a prática do surf, as águas onde Payne foi atacado ficam a 800km da cidade australiana de Perth.

A namorada de Steven Payne presenciou o ataque do tubarão. Segundo informações do portal New York Post, equipes de resgate encontraram apenas a prancha de Steven. Os restos mortais dele, porém, ainda não foram encontrados.

Ainda segundo o New York Post, a namorada de Payne e outras testemunhas afirmaram terem visto o surfista em perigo antes de ser puxado para baixo da água.

Outra testemunha, que presenciou o ataque, disse que o tubarão atacou Payne quando a água estava quase na altura do peito. “Ouvimos o grito e todos saíram da água… só restava uma prancha de surfe, flutuando (próximo à costa)”, disse.