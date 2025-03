Idosa é resgatada inconsciente após incêndio em residência em Samambaia

Uma idosa foi resgatada, nesta terça-feira (11/3) na QR 325, conjunto 03, de Samambaia Sul, após um incêndio em uma residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), que informou não saber a causa do fogo, a vítima estava inconsciente, caída no chão do banheiro.

Segundo os militares, as chamas estavam confinadas a um só cômodo da residência e os bombeiros tiveram que forçar a entrada no local, que estava trancado.

A mulher foi transportada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com todos os sinais vitais estáveis, não apresentando queimaduras. Durante o transporte, recobrou a consciência e mostrou-se um pouco desorientada, segundo o CBMDF.