Incêndio em avião nos EUA deixa 12 feridos

Esta imagem, cortesia de Branden Williams, mostra passageiros em pé na asa de um avião da American Airlines enquanto são evacuados após o incêndio em um portão do Aeroporto Internacional de Denver - (crédito: Branden Williams/Courtesy of Branden Williams/AFP)

Um avião da American Airlines sofreu um incêndio depois de pousar na quinta-feira (13) no aeroporto internacional de Denver, no Colorado (EUA), e 12 passageiros foram hospitalizados com ferimentos leves.

O voo 1006 da American Airlines entre Colorado e Dallas foi desviado para o aeroporto de Denver depois que a tripulação relatou "vibrações no motor", informou a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos.

Leia também: Avião da American Airlines pega fogo em aeroporto nos EUA



A FAA afirmou que, "depois de aterrissar e enquanto taxiava", um motor do Boeing 737-800 "pegou fogo e os passageiros deixaram o avião usando os 'slides'".

A companhia aérea informou que 172 passageiros e seis tripulantes estavam a bordo do avião. Segundo o aeroporto de Denver, todos foram retirados com segurança, mas 12 foram hospitalizados devido a ferimentos leves.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça e passageiros em pé na asa do avião aguardando pela chegada dos serviços de emergência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma série de acidentes aéreos nos Estados Unidos aumentou os temores sobre a segurança nos voos, que também pode ser prejudicada pelos cortes orçamentários nas agências de aviação realizados pelo governo do presidente Donald Trump.

A FAA anunciou que investigará as causas do incidente em Denver.