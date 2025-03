Peru anuncia estado de emergência em Lima após onda de assassinatos

O governo do Peru anunciou na noite de domingo que decretará estado de emergência em Lima para combater o crime organizado, autorizando a intervenção das Forças Armadas em conjunto com a polícia após o aumento dos assassinatos ligados à extorsão na capital.

"Foi decidido que nas próximas horas será decretado estado de emergência em toda a província de Lima e na província Constitucional de Callao, com a mobilização de tropas de nossas Forças Armadas em apoio à Polícia Nacional", anunciou o chefe do gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, na rede social X.

A decisão foi concretizada após uma reunião entre a presidente Dina Boluarte e seus ministros, após um dia marcado pelo assassinato do cantor de uma orquestra de cúmbia por um grupo de criminosos.

"Garanto que este crime repudiável não ficará impune", acrescentou Adrianzén. O tempo de duração da emergência não foi revelado.

O cantor do grupo 'Armonía 10', Paul Flores, morreu na madrugada de domingo, quando vários criminosos em motos abriram fogo contra o ônibus da orquestra no momento em que deixava o local de uma apresentação no distrito de San Juan de Lurigancho, ao leste de Lima. Dois tiros atingiram o vocalista, segundo o motorista do veículo.

O 'Armonía 10', ao lado de outros grupos musicais, era ameaçado por gangues que exigiam o pagamento de subornos de até 20.000 soles (pouco mais de 5.000 dólares, 28.000 reais) para poder continuar com suas apresentações, segundo representantes da formação.

O aumento da violência urbana nos primeiros meses do ano registra níveis alarmantes, com mais de 400 homicídios, segundo a imprensa local.

Não é a primeira vez que as autoridades peruanas recorrem aos militares para reforçar a segurança em Lima. No ano passado aplicaram a mesma medida até dezembro.

Segundo as autoridades, o crime organizado mudou consideravelmente nos últimos anos no Peru, após a crise migratória na Venezuela, o tráfico de armas de fogo e a presença de gangues como o "Tren de Aragua", de origem venezuelana.