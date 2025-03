Cápsula que vai resgatar astronautas presos no espaço chega à Estação Espacial

A cápsula que trará os dois americanos que estão presos de no Espaço de volta à Terra acoplou na Estação Espacial Internacional (ISS) na manhã deste domingo (16/3). A missão de resgate teve início no sábado. À bordo da cápsula, uma nova equipe de astronautas que substituirá a dupla de astronautas americanos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Butch Wilmore e Suni Williams, embarcaram na missão em junho do ano passado com a expectativa de ficar oito dias no Espaço, mas em função de problemas técnicos da nave Boeing Starliner que os transportou até a estação, acabaram ficando nove meses.

A nova tripulação entrou por uma pequena porta na ISS e foi recebida com alegria por Wilmore e Williams. "É ótimo ver nossos amigos chegarem", disse Williams, que destacou um "dia maravilhoso".

A Nasa utilizou a cápsula Crew Dragon da SpaceX para a missão de resgate. A empresa do bilionário Elon Musk colabora com a operação e acrescenta um fator político à exploração espacial. Assim que assumiu o poder, Donald Trump acusou Joe Biden de ter abandonado os astronautas no espaço. Elon Musk, que integra o governo Trump garantiu que a SpaceX poderia resgatar os astronautas.

A missão de retorno à Terra está prevista para ser realizada na quarta-feira (19/3). A cápsula vai pousar na Flórida utilizando um paraquedas de frenagem.