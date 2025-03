Hamas diz que chefe de governo em Gaza morreu nos bombardeios israelenses

Palestinos salvam itens da casa destruída da família Qrayqea no distrito de Shujaiya, no leste da Cidade de Gaza, em 18 de março de 2025, após ataques israelenses ao amanhecer - (crédito: Omar AL-QATTAA/AFP)

Os bombardeios israelenses mataram o chefe do governo do Hamas na Faixa de Gaza, Essam al Dalis, anunciou nesta terça-feira o movimento islamista palestino Hamas em um comunicado.

Nos ataques, também morreram outros três "dirigentes do governo" de Gaza, incluindo o vice-ministro do Interior, Mahmud Abu Watfa, e o diretor-geral dos serviços de segurança interna, Bahjat Abu Sultan, segundo o "comunicado de condolências" divulgado pelo Hamas.

Al Dalis era membro do escritório político do Hamas e pertencia à liderança do movimento islamista na Faixa de Gaza desde 2021.

O general de divisão Abu Watfa estava à frente do Ministério do Interior do governo do Hamas em Gaza e foi visto no território em janeiro, após a assinatura do acordo de trégua, acompanhando a presença da polícia nas ruas.

Sua morte nos ataques israelenses da noite foi anunciada à AFP por duas fontes do Hamas em Gaza.

