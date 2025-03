Putin e Trump concordam com trégua limitada de 30 dias na Ucrânia

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, acordaram em levar adiante uma trégua limitada na Ucrânia. Em conversa telefônica, os dois líderes acertaram a suspensão dos ataques russos contra o setor energético ucraniano. "Concordamos com um cessar-fogo imediato em toda a energia e infraestrutura, com o entendimento de que trabalharemos rapidamente para ter um cessar-fogo completo e, finalmente, um fim para esta guerra horrível entre a Rússia e a Ucrânia", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Muitos elementos de um contrato de paz foram discutidos, incluindo o fato de que milhares de soldados estão sendo mortos, e tanto o presidente Putin, quanto o presidente (Volodymyr) Zelensky gostariam de vê-la (a guerra) terminar."

Putin anunciou que trocará, nesta quarta-feira (19/3), 175 prisioneiros de guerra com a Ucrânia e disse esperar que Kiev cumpra com o acordo. Na conversa com Trump, o chefe do Kremlin exigiu, como condições para a trégua limitada de 30 dias, o fim do rearmamento da Ucrânia e a suspensão da ajuda ocidental à ex-república soviética. A Presidência da Rússia informou que está disposta a "trabalhar com seus parceiros americanos em um exame aprofundado das possíveis vias para uma resolução, que deve ser abrangente, estável e sustentável".

A reação de Zelensky foi longe de ser considerada otimista. O ucraniano entende que as condições impostas por Putin têm a meta de "enfraquecer" a Ucrânia e demonstrar que ele não está pronto "para pôr fim à guerra". "Todo o seu jogo é nos enfraquecer o máximo possível", declarou.

"Para chamar as coisas pelo nome, devemos dizer que Putin acaba de recusar um armistício temporário", declarou ao Correio Oleksandra Matviichuk, diretora do Centro pelas Liberdades Civis, ONG em Kiev laureada com o Nobel da Paz, em 2022. "Ele supostamente prometeu não atacar instalações de energia e infraestrutura civil. Mas, mesmo quando os russos atingiram um hospital infantil para tratamento do câncer em Kiev com um míssil, Putin continuou a insistir que os mísseis russos eram usados apenas para propósitos militares", acrescentou.

Ceticismo

Professor de política comparada da Universidade de Kyiv-Mohyla, Olexiy Haran mostrou ceticismo em relação aos resultados da conversa entre Putin e Trump. Enquanto falava ao Correio, às 18h25 (13h25 em Brasília), a capital ucraniana estava sob alerta de ataque. "Posso ouvir o sistema de defesa anti-áerea funcionando. Se tivermos um cessar-fogo apenas para a infraestrutura e o setor energético, significa que a Rússia prosseguirá os bombardeios a cidades e vilarejos e os disparos de artilharia. Isso não será suficiente", afirmou Haran. Ele lembrou que a proposta de Zelensky era mais ampla: um cessar-fogo no mar, no ar e no setor de infraestrutura.

De acordo com o especialista, Trump quer obter resultados imediatos para se exibir como um negociador da paz. "A posição de Trump, infelizmente, parece ser mais fechada com a de Putin. A Rússia afirma que a existência de um cessar-fogo total depende do fim do envio de armas ocidentais à Ucrânia. Moscou continuará a produzir armamentos. O que acontecerá depois 30 dias? Não sabemos. Provavelmente, Putin reiniciará a agressão", previu Haran.