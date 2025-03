Após bate-boca, Zelensky conversará com Trump sobre cessar-fogo na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que vai se encontrar com Donald Trump nesta quarta-feira (19/3) para saber os detalhes da conversa do presidente dos Estados Unidos com o líder da Rússia, Vladimir Putin. Os líderes dos dois países concordaram com uma pausa de 30 dias nos ataques contra instalações do setor de energia ucraniana.

Zelensky também declarou que os Estados Unidos deveriam supervisionar o cessar-fogo parcial. Em uma conversa telefônica de 90 minutos com Trump, o presidente russo rejeitou a trégua total e insistiu que qualquer acordo desse tipo dependeria da interrupção de toda a ajuda militar dos aliados à Ucrânia.

De acordo com o governo russo, Putin já ordenou ao Exército uma pausa nos ataques contra a rede de energia ucraniana por 30 dias.

No entanto, a Ucrânia acusou a Rússia de rejeitar a proposta de cessar-fogo apoiada pelos Estados Unidos e relatou uma onda de ataques à infraestrutura civil horas depois de Moscou estabelecer uma pausa nos ataques à rede de energia.

Segundo o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, as conversas sobre um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia vão continuar no domingo (23/3), na cidade de Jidá, na Arábia Saudita.

*Com informações da Agência France-Press