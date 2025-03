Alemanha aprova histórico plano de investimento em defesa e infraestrutura

Friedrich Merz (C-L), líder da União Democrata Cristã (CDU) da Alemanha, fala durante uma sessão do Bundestag (câmara baixa do parlamento) em 18 de março de 2025 em Berlim, Alemanha. Os legisladores alemães votarão em um grande aumento de gastos para defesa e infraestrutura proposto pelo futuro chanceler Friedrich Merz em meio à preocupação com o comprometimento dos Estados Unidos com a segurança da Europa. Os planos elaborados às pressas representam uma mudança radical para um país tradicionalmente relutante em assumir grandes quantias de dívida ou gastar pesadamente com as forças armadas, dados os horrores de seu passado nazista. - (crédito: Tobias SCHWARZ / AFP)