Vídeo flagra "canhão humano" dando errado; homem sobreviveu

Era só mais uma apresentação para o dublê profissional Chachi Valencia, conhecido como "The Rocketman Valencia", mas uma ventania mudou para sempre a vida do homem, que caiu da rede em que deveria ter se sustentado depois de um salto de um "canhão humano". "Eu lembro de voar até a rede. A partir dai não lembro de nada, só de acordar no hospital", contou Valencia ao jornal norte-americano NBC 5.

Um vídeo do momento mostra o terror vivido por Valencia no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é lançado do tubo, mas cai na extremidade direita da rede, ao invés do centro, e logo é jogado direto no chão, com o barriga para baixo.

O acidente ocorreu no dia 2 de março, mas o vídeo viralizou nesta semana. Diversas pessoas filmaram o momento da apresentação.

Agora, a família de Valencia faz uma arrecadação coletiva para tentar pagar as despesas médicas causadas pelo acidente. "Além da dor física, as contas médicas continuam se acumulando. E a recuperação será longa", escreveu David Valencia, filho do duble na página de arrecadação coletiva.

Toda a família Valencia é envolvida nas performances de alto risco. Cerca de 15 minutos antes do acidente, inclusive, o homem tinha lançado a ex-esposa do canhão humano. O trabalho da família já dura por 15 anos, até então, sem grandes acidentes.