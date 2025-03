Incêndio em Heathrow afeta 230 mil passageiros, incluindo brasileiros

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, o maior da Europa, ficará fechado durante esta sexta-feira (21/3) devido à queda de energia após um incêndio que atingiu uma subestação elétrica. O aeroporto permanecerá fechado até 23h59 (20h59 em Brasília).

O fechamento das pistas afetará pelo menos 1.351 voos com origem e destino ao aeroporto. Heathrow conecta-se com 80 países e opera 1.300 decolagens e pousos diariamente, fazendo com que 230 mil passageiros passem pelos terminais todos os dias, incluindo brasileiros.

A queda de energia foi causada por um grande incêndio que começou às 23h23 locais de quinta-feira na subestação elétrica de Hayes, localizada no subúrbio do oeste de Londres, que fornece energia para o aeroporto.

Veja o vídeo:

O Corpo de Bombeiros anunciou que "conseguiu controlar o fogo e evitar que se propagasse" na manhã desta sexta.











Impacto no Brasil

Ao Correio, o Aeroporto de Guarulhos informou que, até o momento, apenas um voo com destino a Londres foi cancelado motivado pelo incêndio na subestação que alimenta o aeroporto de Heathrow.

"Os passageiros foram atendidos pela empresa aérea. A concessionária segue monitorando a situação em tempo real e mantém comunicação constante com as companhias aéreas, a fim de minimizar os transtornos aos passageiros. Para informações sobre os voos afetados, os passageiros devem entrar em contato diretamente com as empresas", afirmou o aeroporto de Guarulhos.

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro disse que não há impactos na programação aérea até o momento. "A concessionária recomenda que os passageiros com viagem marcada para Londres consultem a companhia aérea para verificar eventuais alterações", citou.



O Correio tenta contato com outros aeroportos brasileiros e o Ministério de Portos e Aeroportos para mais informações. Até a publicação desta matéria não obteve retorno. A matéria segue em atualização.

