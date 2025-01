Aeroporto de Brasília é o mais pontual do Brasil e o segundo do mundo

O aeroporto da capital do país teve 88,19% dos voos no horário no ano de 2024., as informações são da da Cirium, empresa de análise de dados da aviação - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

O Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek consagrou-se como o mais pontual do Brasil e conquistou a segunda colocação mundial no ranking de pontualidade das operações aéreas na categoria de médio porte em 2024, ficando atrás apenas do aeroporto de Tocumen no Panamá. Cerca de 88,19% dos voos que saíram de Brasília em 2024 foram pontuais.

O levantamento de performance da pontualidade foi realizado pela Cirium, empresa de dados e análises da aviação, que mede o desempenho e a confiabilidade de companhias aéreas e aeroportos. Segundo a empresa, o desempenho pontual do aeroporto é medido pelos voos de partida dentro de 15 minutos do horário programado.

Em 2023, o Aeroporto de Brasília, administrado pela Inframerica, já havia conquistado o quarto lugar entre os mais pontuais do mundo, que movimentam entre 10 e 15 milhões de passageiros por ano. Em 2024, o aeroporto destacou-se, com mais de 106 mil voos pontuais.

Para o superintendente de operações da Inframerica, Josmário Brito, o bom desempenho do Aeroporto de Brasília é resultado de um trabalho conjunto e sinérgico entre todos os órgãos e empresas que atuam no terminal. “Brasília conta uma infraestrutura ímpar, com duas pistas que realizam operações simultâneas. Realizamos também um trabalho importante e muito bem coordenado nas saídas das posições de estacionamento de aeronaves. Todos os procedimentos operacionais do nosso aeroporto são feitos de forma muito colaborativa entre todas as equipes. Times de solo, torre de controle, fiscais de pátio, companhias aéreas, operadores do Centro de Operações e órgãos públicos, todos trabalham juntos e com um só objetivo: manter o padrão de segurança e a pontualidade dos voos”, destacou.

O superintendente ainda lembrou que a pontualidade é muito importante para manter a malha aérea do país organizada. “Fazer com que os voos saiam no horário, garante uma malha integrada evitando atrasos em cascata em outros aeroportos", explica Brito. O Aeroporto de Brasília é o terceiro terminal aéreo mais movimentado do país e é um dos principais centros de conexões de voos (hub) do Brasil.