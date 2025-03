Aeroporto de Heathrow volta a operar normalmente após incêndio

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, retomou as atividades após um incêndio fechar os terminais e suspender totalmente as atividades, na quinta-feira (20/3). "Os voos foram retomados em Heathrow, e estamos abertos e totalmente operacionais", informa um comunicado na página oficial do maior aeroporto do mundo.

"As equipes em todo o aeroporto continuam fazendo tudo o que podem para dar suporte aos passageiros afetados pela queda de energia de ontem (sexta) em uma subestação de energia fora do aeroporto. Os passageiros que viajam hoje (sábado) devem verificar com sua companhia aérea as informações mais recentes sobre seu voo", avisa o comunicado.

Flights have resumed at Heathrow, and we are open and fully operational. All terminals and all car parks are open across Heathrow. (1/2) pic.twitter.com/VKv8DL8BEg — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 22, 2025

Bombeiros combatem incêndio no Aeroporto de Heathrow (foto: BENJAMIN CREMEL/AFP)

O Heathrow se conecta com 80 países e opera 1.300 decolagens e pousos diariamente. Cerca de 230 mil passageiros passem pelos terminais todos os dias.

A queda de energia foi causada por um incêndio que começou às 23h23 locais de quinta-feira (20/3) na subestação elétrica de Hayes, no subúrbio do oeste de Londres, que fornece energia para o aeroporto.

O incêndio afetou "um transformador que continha 25 mil litros de óleo refrigerante", que pegou fogo e provocou um "grande perigo devido à presença de equipamentos de alta tensão", explicou Jonathan Smith, porta-voz do serviço de bombeiros.

A unidade antiterrorista da polícia de Londres será responsável por investigar as causas do incêndio. "Embora atualmente não haja indícios de um ato criminoso, mantemos uma posição aberta" a qualquer possibilidade, anunciou a Polícia Metropolitana, em um comunicado.