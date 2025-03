Israel realiza novos ataques em Gaza e ameaça anexar partes do território

Esta foto tirada da fronteira sul de Israel com o norte da Faixa de Gaza mostra fumaça subindo no território palestino durante um ataque israelense em 20 de março de 2025 - (crédito: GIL COHEN-MAGEN/AFP)

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou, nesta sexta-feira (21), anexar partes da Faixa de Gaza caso o movimento islamista Hamas não liberte os israelenses que ainda são mantidos como reféns, no quarto dia de uma nova ofensiva após romper a trégua.

A ameaça ocorre três dias depois de Israel ter retomado os bombardeios maciços contra esse território, rompendo a relativa calma que prevalecia desde a trégua de 19 de janeiro.

Leia também: Bebê de 25 dias é salva de escombros após ataque aéreo de Israel em Gaza

Uma fonte palestina próxima às negociações sobre o cessar-fogo disse à AFP nesta sexta-feira que o Hamas recebeu uma proposta dos mediadores Egito e Catar para restabelecer a trégua e realizar uma troca de reféns por prisioneiros palestinos "de acordo com um cronograma que precisa ser estabelecido".

"A proposta inclui a entrada de ajuda humanitária em Gaza", bloqueada por Israel desde 2 de março, acrescentou a fonte.

Israel retomou sua ofensiva em Gaza na terça-feira, alegando um impasse nas negociações indiretas sobre as próximas fases da trégua, cuja primeira etapa expirou no início do mês.

A Defesa Civil de Gaza anunciou que os ataques de Israel causaram 11 mortes adicionais nesta sexta-feira.

Com isso, chega a 520 o saldo de mortos anunciados por essa organização desde a retomada dos bombardeios, um dos balanços mais altos desde que a guerra teve início há mais de 17 meses, desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

O ministro Katz declarou nesta sexta-feira, em comunicado, que ordenou ao Exército israelense "tomar mais territórios em Gaza". "Quanto mais o Hamas se recusar a libertar os reféns, mais território perderá, e esse território será anexado por Israel", frisou.

Katz também ameaçou "ampliar as zonas-tampão ao redor de Gaza para proteger as áreas de população civil", por meio de uma "ocupação israelense permanente" dessas regiões.

O Exército israelense instou os moradores das áreas de Al Salatin, Al Karama e Al Awda, no sul de Gaza, a evacuarem suas casas devido à ameaça de um ataque.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

'Retorno do cessar-fogo'

As novas operações militares israelenses em grande escala, coordenadas com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocaram uma condenação generalizada na comunidade internacional.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia condenou nesta sexta-feira o que chamou de ataque "deliberado" de Israel contra um hospital construído pelo Estado turco em Gaza.

Questionado sobre essas acusações, um porta-voz militar afirmou à AFP que o Exército israelense atacou "terroristas em um local de infraestrutura terrorista do Hamas que anteriormente havia servido como hospital" no centro de Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza condenou o "crime atroz cometido pela ocupação" contra o que classificou como "o único hospital designado para o tratamento de pacientes com câncer" no território.

Por sua vez, os ministros das Relações Exteriores de Alemanha, França e Reino Unido pediram na noite desta sexta que se restabeleça o cessar-fogo em Gaza.

"Estamos consternados pelas baixas civis e fazemos um chamado urgente para o retorno imediato de um cessar-fogo", escreveram os ministros em comunicado conjunto.

Milhares de manifestantes saíram às ruas de Jerusalém, nos últimos dias, acusando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de retomar as operações militares sem levar em consideração a segurança dos reféns.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, 58 continuam cativas em Gaza, das quais 34 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Pontos de pressão

O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira que interceptou um míssil lançado do Iêmen, país parcialmente controlado pelos rebeldes huthis.

Este é o quarto míssil lançado desse país em direção a Israel desde terça-feira, quando os rebeldes ameaçaram intensificar os ataques em apoio aos palestinos, após os novos bombardeios de Israel em Gaza.

Mais cedo, o Exército afirmou ter interceptado dois "projéteis" disparados do norte de Gaza.

O ministro da Defesa prometeu intensificar a ofensiva israelense, utilizando "meios de pressão" tanto civis quanto militares para derrotar o Hamas.

"Intensificaremos a luta com bombardeios aéreos, navais e terrestres, assim como ampliando a operação terrestre até que os reféns sejam libertados e o Hamas seja derrotado", prometeu.

Katz também fez alusão à "implementação do plano de deslocamento voluntário do presidente dos Estados Unidos, [Donald] Trump".

No início de fevereiro, o líder americano propôs deslocar os 2,4 milhões de habitantes de Gaza para Jordânia e Egito e transformar o território devastado em um destino turístico de luxo, como "uma Riviera do Oriente Médio".