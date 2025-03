Papa Francisco planeja aparição pública no domingo

Quadro de saúde do papa Francisco permanece estável - (crédito: AFPTIZIANA FABI/AFP)

O papa Francisco tem a intenção de aparecer na janela do Hospital Gemelli, em Roma, no domingo (23/3), pouco depois de 12h (hora italiana), para saudar e conceder bênção aos fiéis. Essa será a primeira aparição pública do pontífice desde a internação em 14 de fevereiro para tratar um quadro de pneumonia.

"O papa Francisco planeja acenar e dar uma bênção do Hospital Agostino Gemelli no final do Angelus (oração semanal), que, como nas últimas semanas, será publicada por escrito", informou o Vaticano.

O Angelus é normalmente pronunciado publicamente todo domingo ao meio-dia pelo papa, de uma janela do Palácio Apostólico com vista para a Praça de São Pedro, onde os fiéis se reúnem para vê-lo e ouvi-lo.

Segundo o Vaticano, haverá transmissão ao vivo a partir das 12h (8h no horário de Brasília), com comentários em português, no YouTube.

Saúde do papa

Na sexta-feira (21/3), o Vaticano afirmou que o quadro de saúde do papa Francisco permanece estável e que continuam sendo registrados pequenos progressos do ponto de vista respiratório e motor.





































"À noite, o Papa não usa mais ventilação mecânica com máscara, mas oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, durante o dia, usa cada vez menos os altos fluxos", disse o Vaticano.

Os médicos ainda não deram uma indicação de quando o pontífice receberá alta do hospital.

