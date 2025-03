Vaticano divulga primeira foto do papa Francisco desde internação; confira

Ainda segundo o Vaticano, o quadro de saúde do Papa permanece estável. Ele segue com os tratamentos prescritos pelos médicos que incluem terapias respiratória e motora - (crédito: Divulgação/Vaticano)

O perfil do Vaticano nas redes sociais publicou, neste domingo (16/3), a primeira foto do Papa Francisco após o pontífice ter sido internado no dia 14 de fevereiro para tratar uma bronquite.

Na foto (confira abaixo), o Papa aparece sentado em frente a um púlpito, fazendo orações. Ele concelebrou a missa dominical na capela próxima ao seu quarto de hospital, localizado em Roma.

Leia também: Papa Francisco completa 12 anos de um pontificado de futuro incerto

Saúde do Papa

Ainda segundo o Vaticano, o quadro de saúde do Papa permanece estável. Ele segue com os tratamentos prescritos pelos médicos que incluem terapias respiratória e motora. O Vaticano aponta para uma recuperação lenta.

A hospitalização é a quarta e mais longa em seus 12 anos de pontificado, o que gera preocupação sobre a continuidade do "Santo Padre" dos católicos, que recentemente descartou a possibilidade de renunciar, como fez o seu antecessor Bento XVI em 2013.

Período de provação

O papa Francisco afirmou, em mensagem do Angelus, estar "passando por um momento de provação", com um físico frágil. Essa mensagem foi enviada por escrito pela quinta semana consecutiva.

"Compartilho com vocês esses pensamentos, pois estou passando por um período de provação e me uno a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu", escreveu o jesuíta de 88 anos.

"O nosso físico está fraco, mas, mesmo assim, nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns para os outros, na fé, sinais luminosos de esperança", acrescentou o pontífice.