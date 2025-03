"Obrigado a todos", diz papa Francisco a fiéis após receber alta

Papa Francisco acenando para a multidão de uma janela do hospital Gemelli - (crédito: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

O papa Francisco acenou e agradeceu aos fiéis do 5º andar do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo (23/3). Essa foi a primeira aparição pública dele desde a internação em 14 de fevereiro, para tratar um quadro grave de pneumonia. "Obrigado a todos!", disse o pontífice argentino de 88 anos.

Em meio à multidão, Francisco reconheceu uma senhora, Carmela, que todas as quartas-feiras participa da Audiência Geral para lhe entregar um maço de flores: “E vejo esta senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa”, disse.

Logo em seguida, o papa deixou o hospital rumo à Casa Santa Marta. Durante o trajeto, fez uma parada na Basílica de Santa Maria Maior para rezar e agradecer por sua recuperação.

Veja o vídeo:

Segundo o médico Sergio Alfieri, o papa vai precisar passar por um período de repouso de pelo menos dois meses. O especialista também afirmou que é necessário tempo para que a voz do pontífice volte a ser como antes.



A equipe médica destacou, ainda, que o quadro de saúde de Francisco permaneceu estável por duas semanas e registrou melhoras significativas. Neste mês, Francisco completou 12 anos de pontificado.

















O papa Francisco seguirá para a Casa Santa Marta, no Vaticano, onde continuará a recuperação com fisioterapia e acompanhamento médico. De acordo com a equipe médica, trata-se de uma "alta protegida".

