Falso Mickey ameaça turistas que não pagaram por fotos com faca

Um falso Mickey Mouse está sendo procurado pela polícia por ameaçar e extorquir dinheiro de turistas em Nápoles, na Itália. O homem com roupas que parecem ser oficiais da Disney usa uma faca para fazer com que as pessoas paguem para tirar fotos com ele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O falso Mickey virou alvo de um dossiê do deputado Francesco Emilio Borrelli. "Estamos recebendo muitos relatos sobre esse sujeito que, disfarçado de Mickey Mouse, ameaça e extorque dinheiro de turistas e cidadãos que tiram fotos com ele. Em alguns vídeos, os usuários alegaram que o homem também estava armado com uma faca”, declarou o parlamentar.

"Não podemos permitir que pessoas assim ajam sem serem perturbadas nas áreas turísticas da cidade, prejudicando a imagem de Nápoles e criando um clima de medo entre cidadãos e visitantes. Recebemos vários relatos e vídeos que mostram atitudes preocupantes, incluindo um suposto episódio de ameaça com arma. Quero uma investigação para chegar aos fatos e, se as alegações forem confirmadas, ele será pego e punido”, prometeu.

O deputado está pedindo o aumento do patrulhamento para pegar o homem em flagrante enquanto ele assedia turistas por dinheiro. "Nápoles não pode ser refém daqueles que acham que podem fazer o que quiserem sem nenhum respeito à lei”, disse.

Nas redes sociais, há diversos relatos de quem se encontrou com o mascote. “Passando mal porque o Mickey Mouse roubou nossa carteira e cortou o dedo de um amigo", diz uma postagem de dois rapazes com o personagem. “Em Nápoles, fiz um vídeo com o Mickey sem saber que ele tinha uma faca para nos ameaçar”, escreveu uma garota.

Em meio aos relatos também tem pessoas que dizem terem sido bem tratadas pelo homem. “Tenho visto muitos vídeos com o Mickey Mouse de meninas que foram ameaçadas e outras que ele lhes pediu dinheiro repetidamente. E ainda assim nós o vemos todos os dias. Ele sempre foi gentil conosco, minha filha sempre quer tirar fotos e ele nunca pediu dinheiro”, apontou outro perfil.

“Em que sentido esse ratinho é uma pessoa má? Ele parecia tão fofo para nós”, testemunhou outro. Veja algumas publicações: