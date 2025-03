Secretária de Trump visita prisão e diz que vai caçar imigrantes ilegais

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, visitou a prisão de segurança máxima de El Salvador, na quarta-feira (26/3). A integrante do governo de Donald Trump esteve no Centro de Confinamento do Terrorismo, para onde foram levados 238 venezuelanos deportados pela Casa Branca.

Washington afirmou que os venezuelanos são integrantes do grupo criminoso Tren de Aragua e apelou para uma lei de guerra de 1798 para deportá-los.

"O presidente Trump e eu temos uma mensagem clara para os imigrantes ilegais criminosos: vão embora. Se você não for, vamos caçá-lo, prendê-lo, e você pode parar nesta prisão salvadorenha", disse Kristi Noem.











Após deixar o local, a secretária seguiu para uma conversa com o presidente de El Salvador sobre como "aumentar o número de voos de deportação e a expulsão de criminosos violentos". Durante o encontro, ela agradeceu "pela colaboração" na "aceitação de voos de deportação".

Além dos venezuelanos, foram deportados 23 salvadorenhos suspeitos de pertencer a grupos criminosos, que também estão no Centro de Confinamento do Terrorismo.

Com informações da AFP*

