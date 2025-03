Mulher sobrevive após marido sabotar salto de paraquedas a 1,2km de altura

Ao pular do avião, Victoria percebeu que o paraquedas principal não abria, pois estava com as cordas emaranhadas - (crédito: Reprodução/Freepik)

Victoria Cilliers, uma instrutora de paraquedismo do Exército do Reino Unido, chocou o país ao sobreviver depois de sofrer uma queda de 1.200m. Em 2015, ela aceitou fazer um salto como um presente do marido, Emile. Na época, o relacionamento do casal estava passando por um momento complicado e ela tinha acabado de se tornar mãe pela segunda vez.

Ao pular do avião, Victoria percebeu que o paraquedas principal não abria, pois estava com as cordas emaranhadas. Ela tentou abrir o reserva, que não abriu completamente e não impediu a queda. Do chão, uma pessoa viu a mulher cair totalmente desprotegida.

Segundo especialistas, Victoria ter sobrevivido ao acidente trata-se de um milagre. Ela apenas foi salva por conta das condições do solo, a posição da queda e o baixo peso corporal. A vítima sofreu uma fratura na pélvis, teve a coluna quebrada em quatro lugares e um dos pulmões ficou colapsado.

No entanto, o choque maior ainda estava por vir. Enquanto Victoria se recuperava no hospital, a Associação Britânica de Paraquedistas revisou o equipamento, descobrindo que as cordas do paraquedas principal tinham sido cuidadosamente emaranhadas e o reserva estava com peças faltando. Isso fez com que levantassem a hipótese do acidente ter sido provocado, e o principal suspeito era o marido da vítima.

Conforme noticiado pelo jornal La Nación, apesar das suspeitas, não haviam evidências concretas contra Emile. Até que Victoria se lembrou de um dia em que sentiu um forte cheiro de gás vindo da cozinha. Ao verificar as válvulas, ela notou uma mancha de sangue e questionou Emile se ele estava tentando matá-la. O marido a respondeu naturalmente e negou ter mexido no objeto. Mais tarde, ela soube que ele havia faltado ao trabalho para ver uma amante.

Cinco meses depois, relatórios da investigação confirmaram que o vazamento não foi acidental. Especialistas constataram que as válvulas tinham sido forçadas a abrir com a ajuda de uma chave inglesa. Com essas evidências, os investigadores decidiram interrogar Emile pela terceira vez.

Julgamento

Segundo o La Nación, Em 2017, Victoria fez declarações durante o julgamento de Emile que deram a entender que ela ainda estava sob a influência do marido. Por conta disso, o acusado foi absolvido e solto no mesmo ano.

Os promotores do caso voltaram a levar Emile a julgamento em 2018, apresentando provas mais convincentes, que incluíam a troca de mensagens com mulheres e prostitutas enquanto Victoria ainda estava hospitalizada, pesquisas na internet sobre amamentação de recém-nascidos e evidências de que ele havia usado o dinheiro da mulher.

Após seis semanas, o júri considerou Emile culpado pelas duas tentativas de homicídio e o condenou à prisão perpétua, com mínimo de 18 anos antes de obter liberdade condicional.

Victoria demorou a cortar laços com Emile, chegando a visitá-lo na prisão algumas vezes, até que ela sentiu que ele estava tentando manipulá-la novamente. Um ano depois, ela decidiu pedir o divórcio e abandonar o relacionamento.

Atualmente com 48 anos, Victoria conseguiu reconstruir sua vida e encontrou um novo amor. Ela se casou em 2024, mesmo carregando as cicatrizes deixadas pela tentativa de homicídio.