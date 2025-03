"Airbnb do amor": Mulher tem romance inesperado em viagem de férias

Uma história digna de comédia romântica está fazendo sucesso no TikTok. A americana Megan Baxter morava na Califórnia nos Estados Unidos e decidiu tirar férias no interior da Inglaterra. Ao chegar ao destino, não encontrou somente diversão e descanso, mas também um grande amor, que era ninguém menos que o anfitrião do Airbnb em que ficou hospedada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A história começa em janeiro, quando os incêndios florestais devastaram a cidade natal da jovem. Em meio a tanto sofrimento, ela sentiu que precisava se afastar por alguns dias para desfrutar de um pouco de autocuidado.

Ela se deparou com um Airbnb "incrível" descrito como uma experiência de "glamping off-grid" – um acampamento em lugar remoto, sem energia elétrica – em uma cidade britânica chamada West Chiltington, e foi "imediatamente atraída" pelos "belos arredores".

Ela reservou e pegou um trem de Londres. Durante o caminho, ela enviou uma mensagem para o perfil do Airbnb – uma mulher chamada Su – para perguntar se havia algum transporte público na área porque ela não tinha carro.

A anfitriã então disse a ela que seu filho, James, poderia buscá-la na estação. Quando desembarcou, ela deu de cara com o amor de sua vida. "Quando cheguei na estação de trem, o cara mais bonito estava do lado de fora do vagão esperando por mim - foi o momento em que nos conhecemos", contou ao Daily Mail.

"Ele era incrivelmente bonito, mas também tinha uma energia muito reconfortante. Ele parecia bastante tímido no começo, mas isso mudou rapidamente conforme conversávamos mais", disse.

Mas Megan não foi a única a sentir algo especial. "Sentimos uma conexão quase imediatamente. Ela era tão tranquila e pessoal, mas ao mesmo tempo confiante. Uma verdadeira pegadinha. Ela era tão confortável de se estar por perto, mesmo quando eu estava claramente um pouco nervoso”, narrou ao jornal.

Durante a viagem até o Airbnb, os dois engataram uma conversa divertida, “Nós estávamos brincando um com o outro desde o momento em que nos conhecemos”, garantiu ela. “Embora eu tenha acidentalmente batido em um pombo, então isso não foi o ideal”, completou James.

Ele já estava atraído pela turista, mas não queria forçar a barra. Mas, quando Megan perguntou sobre opções de comida nas proximidades, ele enxergou uma oportunidade e a convidou para jantar.

Ela, claro, topou. “Foi mágico. Não havia pressão nem expectativas. Estávamos de moletom em um pub local e acabamos conversando por duas horas e meia”, resumiu Megan.

"Foi surreal. Como se nos conhecêssemos há anos, mas também estivéssemos apenas nos conhecendo”, classificou James. No final do encontro, ele confessou que já estava gostando dela, deixando claro suas intenções românticas.

Na manhã seguinte, James trouxe café da manhã para ela, e eles decidiram dar uma volta juntos. No mesmo dia, tiveram um segundo encontro e, desde então, se tornaram praticamente inseparáveis.

Dois meses depois, Megan e James agora estão namorando, felizes e morando em Londres. "Não poderíamos estar mais felizes. Nunca em um milhão de anos eu poderia ter imaginado nada disso. Mas acredito firmemente que James e eu fomos feitos para nos encontrar neste exato momento de nossas vidas. Nós dois passamos por tanta coisa e trabalhamos tanto para estar no lugar em que estamos agora como indivíduos, mas há tanta magia em nós sendo trazidos um para o outro. A vida é cheia de magia e o amor realmente encontra você quando você menos espera”, se declarou a jovem.

"Não acho que nenhum de nós poderia ter previsto o que aconteceu. Mas tudo parecia tão natural e estamos apenas dando cada passo como ele vem. Histórias de amor são reais e elas vêm quando você menos espera”, se derreteu o rapaz.

História no cinema

A história de amor lembra vários enredos de filmes, como o clássico natalino O amor não tira férias, de 2006. O longa conta a história de duas mulheres de países diferentes que decidem fazer um intercâmbio e trocar de casas durante o Natal para fugir de seus problemas amorosos.

Iris (Kate Winslet) é uma jornalista britânica que sofre por amar um colega de trabalho que não a valoriza. Já Amanda (Cameron Diaz) é uma produtora de trailers de filmes em Los Angeles que acaba de terminar um relacionamento.

Elas trocam de casa através de um site de intercâmbio e acabam encontrando muito mais do que esperavam: Iris conhece Miles (Jack Black), um músico sensível e carismático, enquanto Amanda conhece Graham (Jude Law), o irmão charmoso de Iris, que tem duas filhas e uma história de vida delicada.