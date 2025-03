"Eu quis fazer as pessoas sorrirem", conta "Pikachu" da Turquia

Os vídeos e fotos viralizaram nas redes sociais. Nas imagens, um homem fantasiado de Pikachu corre, meio desajeitado, em meio a manifestantes, enquanto a polícia da Turquia os persegue. O Correio conseguiu localizar o "Pikachu turco" na rede social X. No perfil com 217 mil seguidores, o vídeo abaixo — publicado por ele — tinha sido visualizado por 4 milhões de pessoas e curtido por 152 mil.

A ideia de se vestir como Pikachu surgiu na quarta-feira (26/3), durante o protesto contra a prisão de Ekrem Imamoglu, prefeito de Istambul e adversário político do presidente Recep Tayyip Erdogan. "As pessoas estavam sobrecarregadas e precisavam de um mascote para fazê-las rir", contou o "Pikachu turco" à reportagem. "Eu quis ir com esse traje para que elas rissem", acrescentou. O manifestante, que ganhou fama mundial no anonimato, se disse contente com o resultado. "Todo mundo viu o vídeo. Estou feliz por ter sido capaz de mostrar nossa resistência globalmente." Nesta quinta-feira, o homem voltou fantasiado às ruas e tirou fotos com curiosos. A Turquia enfrenta uma semana de protestos, com aumento da repressão e perseguição a jornalistas. Mais de 1,4 mil manifestantes foram presos.