Jovem de 15 anos é esfaqueado próximo ao Parque de Águas Claras

Um jovem de 15 anos foi esfaqueado próximo ao Parque de Águas Claras, na noite desta quarta-feira (27/3). O caso ocorreu na Quadra 107.

Leia também: Homem que estava desaparecido em Águas Claras é encontrado no Guará II

Ao chegarem, os socorristas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram o adolescente com uma perfuração de arma branca na região do abdômen. Um militar da corporação que estava de folga prestou os primeiros socorros ao jovem até a chegada da equipe de atendimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O adolescente foi estabilizado e transportado consciente e orientado para o Hospital Regional da Ceilândia. A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada para o local.