Terremoto de magnitude 7,7 na Ásia causa destruição generalizada e mortos

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o centro de Mianmar, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi localizado 16 km a noroeste da cidade de Sagaing, a uma profundidade de 10 km. As informações são do site BBC News.

O tremor foi sentido em diversas regiões, incluindo a capital, Naypyidaw, além de partes da Tailândia e do sudoeste da China. Há relatos de estradas danificadas na cidade.

Em Bangkok, a centenas de quilômetros do epicentro, um prédio em construção desabou, e 43 trabalhadores estão desaparecidos. O acesso a informações na região é limitado, especialmente devido ao cenário político do país, que está sob controle de uma junta militar desde o golpe de 2021.