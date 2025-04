Vídeo: vira-latas salvam cachorro atropelado e dono os adota

Um vídeo emocionante registrado por câmeras de segurança na China viralizou nas redes sociais ao mostrar dois vira-latas resgatando um cachorro atropelado no meio da rua.

As imagens mostram o momento em que o cachorro atravessa a via e é atingido por um carro, ficando imóvel na pista. Em seguida, dois cães de rua aparecem e tentam ajudá-lo, enquanto os veículos passam sem parar. Um caminhão chega a passar por cima do animal ferido, mas os vira-latas retornam e, com muito esforço, o arrastam para a calçada.

Confira o momento:

Dono descobre o resgate e adota os heróis

O cachorro atropelado pertence a Xue, que mora próximo à rua onde ocorreu o acidente. Ele percebeu que algo estava errado ao notar que seu pet mancava e decidiu verificar as câmeras de segurança.

Ao assistir às imagens e ver o ato heroico dos vira-latas, Xue ficou tão emocionado que decidiu adotar os dois cães de rua, garantindo a eles um lar seguro como recompensa pelo gesto de compaixão.

O cachorro atropelado sobreviveu e passa bem, graças à coragem e solidariedade dos novos integrantes da família.