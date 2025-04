Restaurante é fechado após servir pombos capturados na rua como carne de pato

O restaurante chinês Jin Gu, localizado em Madri, foi fechado pela polícia espanhola no dia 25 de março após denúncias de insalubridade no estabelecimento. Os responsáveis pela cozinha foram acusados de capturar pombos na rua, depená-los, matá-los a chutes — e, sem seguida, servi-los como se fossem pato laqueado.

Clientes afirmam ter tido mal-estar após comer no local, conforme o jornal El Mundo. Denúncias motivaram agentes da polícia municipal de Madri a inspecionarem o restaurante.

Leia também: Americana fica presa em Porto Rico por causa de papagaio

Nos fundos do comércio, foram encontrados cerca de 300 quilos de comida podre, carne para secar em um varal, baratas, armadilhas para ratos e pombos mortos.

"Era quase insuportável. Tudo cheirava a frutos do mar podres", disse um dos policiais ao jornal espanhol.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais encontraram mais alimentos dentro do banheiro destinado para pessoas com mobilidade reduzida. Ali estavam oito freezers com alimentos sem rótulo de procedência e sem controle de temperatura, além de sacolas com galinhas pretas congeladas.

Na cozinha, foram achados dois pombos depenados, que teriam sido servidos como se fossem pato. Estima-se que, em toda a propriedade, mais de uma tonelada de produtos estavam armazenados sem controle sanitário.

Leia também: Piloto tem ataque cardíaco e morre minutos após pousar avião

O proprietário do restaurante é investigado por crimes contra a fauna, a flora e contra a saúde pública.

No entanto, em frente ao Jin Gu, uma placa em chinês afirma que o local está fechado por motivos de férias.