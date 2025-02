Katy Perry viajará ao espaço em missão com tripulação feminina

A Blue Origin – empresa do dono da Amazon, Jeff Bezos – anunciou nesta quinta (27/2) que a cantora pop Katy Perry viajará ao espaço em uma missão de tripulação feminina. A jornalista Lauren Sánchez, namorada de Bezos, também integra a missão.

A missão NS-31, nomeada pelo 31º lançamento do foguete New Shepard, ainda não tem data de lançamento. A tripulação do voo inclui a ex-cientista da Nasa Aisha Bowe, a pesquisadora em bioastronáutica Amanda Nguyen, a jornalista da CBS Gayle King e a produtora cinematográfica Kerianne Flynn.

A nave não irá superar a atmosfera terrestre, sendo um voo suborbital, mas o veículo irá superar a Linha de Kárman, ponto a 100 km de altitude usado por convenção como o início do espaço.

Blue Origin envia turistas e celebridades ao espaço desde 2021, quando o ator William Shatner – o Capitão Kirk de Jornada nas Estrelas – participou de uma missão e conquistou o marco de pessoa mais velha a ir ao espaço.

Na última terça (25/2), a empresa enviou um voo com seis passageiros ao espaço por dez minutos. De acordo com a Blue Origin, um total de 52 pessoas já viajaram com o foguete New Shepard.