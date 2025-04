Blue Origin divulga foto oficial da missão que levará Katy Perry ao espaço

A empresa de voos espaciais Blue Origin, divulgou, no sábado (12/4), a foto oficial da tripulação da missão NS-31, que levará seis mulheres ao espaço — entre elas, a cantora pop Katy Perry. Nas redes sociais, a cantora também compartilhou imagens oficiais da missão em que aparece vestida com trajes espaciais.

Esta será a primeira missão espacial da história com uma tripulação composta exclusivamente por mulheres. O lançamento está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (14/4) pela manhã. A missão será realizada pela cápsula New Shepard e marca o 31º voo da nave e o 11º com passageiros a bordo.

De acordo com a Blue Origin, fundada pelo criador da Amazon, Jeff Bezos, a missão será suborbital, ou seja, a nave não entrará em órbita terrestre e as astronautas viajarão a uma velocidade três vezes superior à do som. “Os astronautas da New Shepard ascendem a mais de três vezes a velocidade do som, cruzando a Linha de Kármán — a 100 km da Terra —, onde experimentam alguns minutos de ausência de gravidade antes do retorno controlado à superfície sob paraquedas”, informou a empresa.

Além de Katy Perry, integram a tripulação as cientistas Aisha Bowe e Amanda Nguyen, as jornalistas Gayle King e Lauren Sánchez, e a produtora de cinema Kerianne Flynn.





















Leia também: Primeira missão espacial com tripulação feminina

Recentemente, as integrantes da missão espacial estamparam a capa da revista Elle. A jornalista Gayle King, que integra a missão, publicou os bastidores do ensaio e afirmou que foi a primeira vez que o grupo de mulheres se encontrou pessoalmente. "Todos são tão adoráveis e legais quanto eu imaginava — ainda não consigo acreditar que vou para o espaço!"