RELIGIOSIDADE

Papa Francisco visita prisão de Roma na Quinta-Feira Santa Nesta prisão deteriorada e superlotada, o papa se reuniu com quase 70 detentos, além de membros da direção e funcionários do sistema penitenciário, indicou o Vaticano. Ao deixar o local, Francisco comentou com jornalistas: "Cada vez que entro nestes lugares, me pergunto: por que eles e não eu? Vivo (a Páscoa) como posso"