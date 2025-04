Ataques isralenses em Gaza deixam 15 mortos, sendo 10 da mesma família

Pessoas transportam da caçamba de um caminhão os restos mortais de uma vítima do bombardeio israelense em Jabalia, no Hospital Indonésio em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, em 18 de abril de 2025. A agência de defesa civil de Gaza informou em 18 de abril que 15 pessoas, incluindo 10 da mesma família, foram mortas em dois ataques noturnos, enquanto Israel prosseguia com sua implacável ofensiva militar no território palestino. - (crédito: BASHAR TALEB / AFP)