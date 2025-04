João Paulo II e Francisco morreram no mesmo mês, com 20 anos de diferença

João Paulo II e o papa Francisco morreram no mesmo mês, com 20 anos de diferença. Enquanto João Paulo II morreu em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, o jesuíta argentino morreu nesta segunda-feira (21/4), aos 88 anos.

João Paulo II foi beatificado no dia 1 de maio de 2011, por seu sucessor imediato, Bento XVI, e canonizado pelo Papa Francisco, em 27 de abril de 2014.

O argentino Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro sacerdote latino-americano a se tornar papa, sucedendo Bento XVI, que renunciou ao posto. Ele foi eleito o 266º pontífice em 13 de março de 2013, adotando o nome de Francisco, em referência a São Francisco de Assis, o santo italiano que se dedicou aos pobres e à natureza.

O anúncio da morte do papa Francisco foi feito diretamente da Capela da Casa Santa Marta, pelo cardeal Farrell. "Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados."





































O cardeal continuou: "Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino."

