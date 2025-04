Trump, J.D. Vance e Biden prestam homenagem a papa Francisco

Apesar de relação por vezes tensa com o Vaticano, Trump demonstrou pesar em nota curta publicada na própria plataforma digital, a Truth Social. “Descanse em paz, papa Francisco”, escreveu o governante. “Que Deus o abençoe e abençoe a todos que o amavam.”

Mais cedo, Vance, que esteve com o pontífice no último domingo (20/4), último dia antes da morte, também se pronunciou, no X (antigo Twitter). “Meu coração está com os milhões de cristãos em todo o mundo que o amavam”, disse. “Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente.”

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days…