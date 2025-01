Lula publica mensagem de agradecimento a Biden: "trabalho conjunto"

Faltando dois dias para a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, nesta sexta-feira (18/1), um texto nas redes sociais agradecendo a parceria com o presidente norte-americano Joe Biden em defesa da democracia e em pautas ligadas ao meio ambiente. O petista ressaltou o papel crucial da colaboração entre Brasil e EUA.



“Quero expressar meu reconhecimento ao presidente Joe Biden pelo trabalho conjunto ao longo dos últimos dois anos. Nossas ações coordenadas em prol da defesa da democracia, da agenda climática e da parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras demonstraram o quanto Brasil e EUA podem realizar juntos em busca de um mundo mais justo e de um planeta sustentável”, escreveu Lula.

Na publicação, o presidente não citou Donald Trump. Ele não irá à posse do republicano em 20 de janeiro. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, vai representar o governo brasileiro na solenidade.

Leia também: Moraes nega recurso e mantém proibição de Bolsonaro na posse de Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou ter sido convidado para a cerimônia, também não comparecerá ao evento. Com o passaporte apreendido pela Polícia Federal, ele está impedido pela Justiça de sair do país. Na tarde desta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um recurso apresentado pela defesa do político — que solicitava a devolução do documento e autorização para a viagem.

A Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente em fevereiro do ano passado, diante do avanço das investigações sobre uma suposta organização criminosa que tinha como objetivo impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manter Bolsonaro no poder.